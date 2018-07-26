Москва, 27 июля, 2018, 01:38 — ИА Регнум. Участникам конфликта в Донбассе необходимо строго соблюдать режим прекращения огня, сообщает пресс-служба МИД РФ по итогам переговоров замминистров иностранных дел стран «нормандской четверки».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Акцентирована необходимость безусловного выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей о разведении сил и средств сторон на трех пилотных участках и согласовании новых, разминировании и отводе тяжелого вооружения», — говорится в заявлении российского дипведомства.

Подчеркивается, что участники перегоровов сошлись на мнении о необходимости активизировать усилия по обмену пленными по принципу «всех на всех», который указан в Минских соглашениях.

«При обсуждении вопросов социально-экономического досье российская сторона подчеркнула необходимость безотлагательного снятия введенной Киевом блокады региона, решения проблем функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры и возобновления социальных выплат населению», — комментирует МИД России социальную сторону конфликта в Донбассе.

По итогам встречи участники договорились продолжать совместную работу по основным обсуждаемым вопросам «нормандского формата».

Как сообщало ИА REGNUM, участники встречи политдиректоров МИД стран — участников «нормандской четверки» заявили о безальтернативности соблюдения Минских соглашений для стабилизации ситуации в Донбассе.