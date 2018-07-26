Москва, 27 июля, 2018, 01:19 — ИА Регнум. В ходе встречи заместителей глав МИД стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина), проходившей 26 июля в Берлине, обсуждались вопросы возможной роли ООН в мирном урегулировании конфликта в Донбассе, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Флаг ООН

«С нашей стороны было подчеркнуто, что представленный Россией в сентябре 2017 года проект резолюции Совета Безопасности об учреждении миссии ООН по охране СММ ОБСЕ на данном этапе является оптимальной основой для обсуждения», — заявляет российский МИД.

При этом отмечается, что все варианты миссии ООН в Донбассе должны быть согласованы с представителями Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, участвовавший с российской стороны во встрече политдиректоров стран «нормандского формата», заявил, что встреча глав МИД в формате «нормандской четверки» может состояться осенью 2018 года.