Ивано-Франковск, Украина, 27 июля, 2018, 01:22 — ИА Регнум. В Ивано-Франсковской области арестован местный житель, распространявший в социальной сети материалы, комплементарные ЛДНР, заявили 26 июля в пресс-службе СБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Во время обыска у мужчины обнаружили мобильное устройство с доказательствами «противоправных действий».

Напомним, 19 июля в Киеве работники киберполиции задержали администраторов сайта ныне запрещенной Коммунистической партии Украины, а также изъяли компьютеры.

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