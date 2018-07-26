Йошкар-Ола, 27 июля, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Администрация Йошкар-Олы в начале августа объявит аукцион на доставку 34 троллейбусов, которые городу отдала Москва, считая их «устаревшими по дизайну». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии столицы Марий Эл.

Little fish262 Троллейбус

«Учитывая длительность конкурентных процедур, регламентированных Федеральным законом от 5.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также значительное количество поставляемых троллейбусов, период поставки составит несколько месяцев», — печально констатировали в администрации.

Также в муниципалитете уточнили, что доставка будет осуществляться железнодорожным транспортом.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2017 года глава Марий Эл Александр Евстифеев рассказал, что Москва решила отдать Йошкар-Оле 51 транспортное средство — 34 троллейбуса и 17 автобусов.

Глава республики заверил, что весь транспорт в хорошем состоянии, но для Москвы не подходит — устарел по дизайну.

«Они очень даже пригодны для работы в Йошкар-Оле», — заключил тогда глава региона, пообещав, что троллейбусы прибудут в республику в феврале 2018 года. Потом еще назывались какие-то сроки, но транспорт так и не прибыл на новое место работы.

Причем не приехали не только троллейбусы, но и автобусы, которые не нужно транспортировать поездом.

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Отметим, что МП «Троллейбусный транспорт», которое должно получить новые машины, из года в год держится на грани выживания, с трудом вылезая из процедуры банкротства. Причем бедственное положение характеризуется не только отсутствием средств у предприятия, но и высокой степенью износа подвижного состава.

Последнее вливание новых троллейбусов в парк электротранспорта Йошкар-Олы произошло в сентябре 2014 года — впервые за восемь лет. Тогда предприятие получило целых два «сверхсовременных троллейбуса стоимостью 5 млн рублей каждый». Планировалось купить еще четыре таких же в следующем году.

С 1 августа стоимость проезда в троллейбусах Йошкар-Олы вырастет сразу на 22% — с 18 до 22 рублей. В администрации города пояснили, что рост тарифа инициировало МП «Троллейбусный транспорт» в связи с увеличением себестоимости поездки.

Напомним, что троллейбусный парк — единственное уцелевшее в Йошкар-Оле муниципальное транспортное предприятие, власти и города, и республики должны оказывать ему возможную и невозможную поддержку.

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