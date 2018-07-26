Запорожье, Украина, 27 июля, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Девять автобусов с участниками всеукраинского крестного хода заблокировали автомобили с неизвестными, сообщил запорожский священник отец Геннадий 26 июля в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

По словам священника, неизвестные вооружены. Он отметил, что на месте происшествия есть полиция.

Ранее пресс-служба Украинской православной церкви заявила, что украинские чиновники и представители экстремистских организаций угрожают перевозчикам сжечь их автомобили, если они согласятся везти православных паломников на крестный ход в Киев.

В столице Украины 27 июля должен состояться крестный ход в честь годовщины крещения Руси. Судя по всему, украинские власти хотят превратить это событие в шабаш так называемого «Киевского патриархата», не допустив приезда прихожан Украинской православной церкви.

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