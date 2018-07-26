Wolfgang Sauber (User: Xenophon) Майя

Мексика, 27 июля, 2018, 00:39 — ИА Регнум. Группа археологов под руководством Серхио Гросжана Абимерхи (Sergio Grosjean Abimerhi), главы Мексиканского института экологии, науки и культуры на востоке полуострова Юкатан в джунглях обнаружила пещеру, стены которой исписаны рисунками племени майя, сообщается в издании The Latin American Herald Tribune.

Пещера расположена на глубине двенадцати метров, площадь рисунков составляет 75 квадратных метров: пятнадцать метров в длину и пять в высоту. На стенах пещеры можно увидеть изображения геометрических и человеческих фигур, птиц, млекопитающих, а также отпечатки рук.

Это первый такой подробный рисунок, замечают археологи. Благодаря этой находке учёные хотят узнать больше информации о жизни майя, хотя эти записи пока не расшифрованы и не установлен точный период их появления. В ближайшее время на место для помощи в идентификации элементов рисунка прибудут специалисты из Национального института антропологии и истории (INAH), а также другие учёные.

Юкатан был центром цивилизации майя с IV по X век. Майя известны своей письменностью, архитектурой, математической и астрономической системами и искусством. Людям майя были знакомы многие краски, а техника нанесения краски до конца до сих пор не изучена .

Ранее, 27 марта, ИА REGNUM сообщало, что власти штата Юкатан намерены сделать древний индейский город Кулуба центром притяжения туристов. Проект реставрации заброшенного города уже представлен.