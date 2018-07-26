Москва, 27 июля, 2018, 00:21 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 20 июля составил $457,9 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

На 13 июля объём международных резервов страны составлял $460,3 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократилсяна $2,4 млрд, или на 0,5%.

Как говорится в сообщении регулятора, снижение показателя произошло «в результате отрицательной переоценки».