Ижевск, 27 июля, 2018, 00:13 — ИА Регнум. Носителями норовируса в ижевском лагере «Волна», где отравились дети в начале июля, оказались сотрудники пищеблока, которые не прошли медосмотр в полном объеме. Об этом заявила начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмуртии Ирина Комарова.

Andshel Столовая

По ее словам, именно отсутствие медосмотра у ряда работников столовой и послужило причиной того, «что дети обратились с признаками заболевания», сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Она отметила, что по результатам прокурорской проверки в отношении директора ООО «Спектр», которое является собственником лагеря, возбуждено четыре дела об административных правонарушениях.

Лагерь работал без разрешительных документов, в отсутствие положительного санитарно-эпидемиологическое заключения, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Удмуртии. В лагере не ограничен доступ детей к водоему, нет знаков, запрещающих купание в необорудованных местах, территория не очищена от сухой травы, досок и мусора. Директора привлекают к ответственности по ч.ч.1, 4 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права») и ч.ч.1, 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ («Нарушение государственных нормативных требований охраны труда»). Соответствующие документы направлены для рассмотрения в Госинспекцию труда в Удмуртии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, об отравлении детей в лагере «Волна» стало известно 8 июля. По данным регионального СУ СКР, за помощью к медикам с признаками пищевого отравления обратились 20 детей. Лагерь закрыли, проводилась доследственная проверка. Были госпитализированы четверо детей, у одного из них подтвердился норовирус. По данным управления СКР Удмуртии, в больницах оказались 12 пострадавших, различные симптомы заболевания наблюдались у пятерых детей. Глава управления Роспотребнадзора по Удмуртии Наталья Матюшина говорила, что пятеро сотрудников пищеблока госпитализированы с выявленной норовирусной инфекцией.

Решением суда деятельность лагеря приостановлена на 80 суток до устранения нарушений.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, однако в СУ СКР по Удмуртии не уточнили, по какой статье. В управлении отметили, что в рамках расследования допрошены члены правительства Удмуртии. Также следователи опрашивают находившихся в лагере детей и их представителей, сотрудников регионального управления Роспотребнадзора, медиков. Назначены судебно-медицинские и санитарно-эпидемиологическая экспертизы.