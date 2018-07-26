Нью-Йорк, США, 27 июля, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Представитель США в ООН Джонатан Коэн выразил надежду, что президент Конго Жозеф Кабила откажется идти на третий срок, 26 июля передает агентство Associated Press.

White House Жозеф Кабила

«Мы находимся всего в пяти месяцах до дня выборов. Время для позерства закончилось», — заявил Коэн на заседании Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, избирательная комиссия Конго с 2015 года не могла провести выборы из-за отсутствия списка избирателей. Президентом страны несколько лет «сверхсрочно» остается Жозеф Кабила, что стало причиной массовых протестов.

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