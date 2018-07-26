Кейптаун, 26 июля, 2018, 23:39 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, какое условие нужно выполнить официальной Анкаре, чтобы он пошёл в ресторан с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Сегодня в Йоханнесбурге «на полях» саммита БРИКС состоялась встреча Путина с Эрдоганом. В ходе переговоров Путин отметил, что российско-турецкие отношения находятся на подъеме.

«Это совершенно очевидно и в области преодоления кризисов, я имею ввиду сирийский кризис, и в сфере экономики. По плану реализуются все наши крупные проекты», — отметил Путин.

Эрдоган согласился, что весь спектр российско-турецких отношений развивается быстро.

«Солидарность между нашими странами вызывает у некоторых стран ревность», — отметил Эрдоган.

Также Путин вспомнил о приглашении президента Турции сходить с ним в ресторан.

«Я приглашаю», — вновь сделал свое предложение Эрдоган.

На это российский лидер ответил, что он пообедает с Эрдоганом в ресторане после того, как Анкара пустит российскую мясную продукцию на турецкий рынок, когда в ресторане будут блюда из этого мяса.