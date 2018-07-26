Киев, 26 июля, 2018, 23:08 — ИА Регнум. Боевики неонацистской группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) созывают единомышленников под здание Голосеевского суда Киева. Анонс акции был опубликован 25 июля на странице экстремистов в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинские неонацисты

Суд будет рассматривать дело координатора другой нацистской группировки «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Мазура, которого обвиняют в организации погрома цыганского табора на Лысой горе в Киеве.

Нацисты уверены, что их «побратим» ни в чем не виноват, а показания цыган — ложь.

Напомним, нападение на цыганский табор в Киеве произошло в апреле 2018 года. Мазур был арестован лишь после волны возмущения, спровоцированной июльским погромом цыганского лагеря во Львове, который закончился убийством одного из жителей лагеря.

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