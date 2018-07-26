Киев, 26 июля, 2018, 22:39 — ИА Регнум. За первое полугодие 2018 года государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты покупателей провела масштабную проверку, в ходе которой в 40% случаев продавцы так или иначе ввели в заблуждение покупателей, сообщил председатель ведомства Владимир Лапа 26 июля на официальном сайте службы.

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Наиболее распространенным нарушением оказалось отсутствие необходимой, доступной и достоверной информации о продукции или продавце — более 82% случаев. На втором месте — продажа просроченных продуктов.

К ответственности привлечены 713 человек, им предстоит выплатить штрафы на общую сумму более четверти миллиона в рублевом эквиваленте.

Напомним, в конце 2015 года на Украине отменили ГОСТы, после чего качество продуктов в стране заметно упало.

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