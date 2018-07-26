Париж, 26 июля, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Авиакомпания Air China приняла за «подозрительное сообщение» о бомбе на борту самолета звонок пассажира, сообщившего о своем опоздании на рейс, 26 июля передает агентство Associated Press.

StelaDi Пассажир самолета

«Компания поняла, что это был сигнал о бомбе. Это была ошибка», — заявил журналистам представитель авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 июля рейс CA876 авиакомпании Air China, летевший в Пекин, был возвращен в Париж из-за «подозрительной информации» о возможной подготовке теракта на борту.

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