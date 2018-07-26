Липецк, 26 июля, 2018, 22:07 — ИА Регнум. В Липецкой области жительнице города Грязи, убившей свою подругу и её трёхлетнюю дочь, вынесли приговор. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, суд признал женщину виновной и назначил 18,5 лет лишения свободы.

Тюрьма

Следователи выяснили, что 22-летняя жительница города Грязи 27 октября 2017 года гостила у своей школьной подруги. Свои дальнейшие действия женщина объяснит «внезапно возникшей личной неприязнью к подруге и завистью из-за того, что ей удалось «состояться» в жизни». Гостья нанесла хозяйке более 20 ударов ножом. Трёхлетнюю дочь подруги, которая стала свидетельницей жестокой расправы, она тоже убила.

Женщина попыталась скрыть следы преступления — смыла пятна крови, а тело девочки завернула в одеяло и спрятала на балкон. Перед тем как скрыться с места преступления, она украла ноутбук и документы хозяев дома. О произошедшем в правоохранительные органы заявил вернувшийся вечером сожитель убитой женщины, который в день визита «подруги» был на работе.

Жительницу города Грязи признали виновной по статьям «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, с целью скрыть другое преступление», «Кража» и «Похищение документа, удостоверяющего личность». Эксперты признали женщину психически вменяемой. Суд назначил ей наказание в виде 18,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.