Берёзовский, Свердловская область, 26 июля, 2018, 21:19 — ИА Регнум. В Свердловской области бывшая заведующая детским садом получила четыре года колонии. Её признали виновной в особо крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуе.

Industrialconflicts.ru Мошенничество

41-летняя Елена Ф. была осуждена сегодня, 26 июля. Берёзовский городской суд признал, что она мошенническим путём похитила более 2,4 млн рублей. Детсадом она руководила с октября 2009 по декабрь 2016 года. А преступные эпизоды за ней выявили начиная с января 2011-го. Якобы она трудоустроила троих граждан, которые в действительности не посещали работу, а один из них и вовсе жил в Югре. За них она получала зарплату и стимулирующие выплаты.

В суде гражданка заявила, что все деньги потратила на нужды детсада, например на установку пластиковых окон. Однако её уличили во лжи. Итогом стал приговор. Правда, в силу он пока не вступил. Возможно, экс-заведующая его обжалует.