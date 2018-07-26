Нью-Йорк, США, 26 июля, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал страны мира срочно оплатить взносы и спасти организацию от финансового кризиса, 26 июля передает агентство Reuters.

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По словам Гуттериша, ООН ещё «никогда не сталкивалась с такой сложной ситуацией с финансированием». Он также напомнил, что «большая боль ощущается теми, кого мы обслуживаем, когда из-за нехватки средств мы не можем отвечать на призыв о помощи».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля Ближневосточное агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о сокращении 1000 рабочих мест, предоставляемых ООН жителям Западного берега и сектора Газа из-за недофинансирования.

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