Барселона, Испания, 26 июля, 2018, 20:56 — ИА Регнум. «Барселона» положила глаз на 29-летнего центрального полузащитника «Валенсии» Даниэля Парехо. Эрнесто Вальверде видит в испанце потенциальную замену Паулиньо или Андресу Иньесте, которые уже покинули клуб в это трансферное окно. Сумма трансфера может составить €50 млн.

Carla Cortés Даниэль Парехо

10-й номер «Валенсии» провел потрясающий сезон 2017/18, будучи ключевым игроком в построениях Марселино. Благодаря качественной игре Парехо «летучие мыши» заняли 4-е место в турнирной таблице.

По оценкам портала transfermarkt, рыночная стоимость испанца составляет €20 млн.

В прошедшем сезоне Парехо принял участие в 34-х матчах испанской Примеры, в которых забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. В остальных турнирах игрок суммарно выходил на поле 8 раз и заработал показатель 1+2 по системе гол+пас.

Данные игрока:

Рост: 180 см.

Вес: 75 кг.

Город рождения: Кальсада-де-Калатрава.

Дата рождения: 16 апреля 1989 года (29 лет).

Сильные стороны: короткие и длинные передачи, видение поля, исполнение пенальти, стандартные положения, техника и дриблинг.

Слабые стороны: скоростные данные, ловкость и выносливость.