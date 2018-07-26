Дирборн, США, 26 июля, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Компания Ford представила роскошную спецверсию пикапа Ford F-150 2019, которая получила 3,5-литровый турбированный двигатель EcoBoost мощностью 450 л.с. Про автомобиль 26 июля рассказал портал The Drive.

Jesus David Piña Ford F-150

Отмечается, что показатель крутящего момента силовой установки автомобиля равен 691 Нм. Кроме такого двигателя Ford F-150 2019 Limited получил выхлопную систему с двумя наконечниками (которые выглядят точно так же как и у Raptor) и роскошный салон. Как пояснил представитель Ford Тодд Эккерт, при создании этой машины конструкторы компании хотели объединить мощь двигателя Raptor с особенностями и возможностями автомобилей бизнес-класса.

Читайте также: Mercedes-Benz представил новый глобальный седан A-класса

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Ford представил Ford Ranger Raptor 2019 модельного года. Автомобиль получил двигатель мощностью 210 л.с. и 10-ступенчатую автоматическую коробку передач.