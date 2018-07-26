Дамаск, 26 июля, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Информационный ресурс Al-Masdar News сообщает о гибели как минимум 133 террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и о более 300 раненых в ходе боев с Сирийской арабской армией на юго-западе Сирии. Эти данные предоставлены Сирийской обсерваторией по правам человека (SOHR), которая базируется в Великобритании.

Александр Горбаруков REGNUM Террористы

Кроме этого, мониторинговая группа обсерватории заявляет о задокументированной гибели 59 военнослужащих сирийской армии в ходе военной операции по захвату удерживаемой боевиками территории на западе провинции Дераа.

SOHR обращает внимание, что самые тяжелые потери террористы несут на направлениях действий элитной дивизии САА «Силы Тигра», а также от артиллерийского огня систем крупного калибра, реактивных систем залпового огня и ударов с воздуха, наносимых сирийскими ВВС и российскими ВКС.

Мониторинговая группа с учетом быстрого продвижения сирийских правительственных сил прогнозирует скорое поражение джихадистов на юго-западе Сирии.