Киев, 26 июля, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Миф о войне с Россией жизненно необходим украинскому политическому классу для собственного выживания, заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко 26 июля в комментарии сайту Украина.ру.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

В украинском обществе всё менее популярна идея «возврата» Крыма и Донбасса, а прекращение войны крайне опасно для украинских политиков:

«Если заниматься своими делами, у власти спросят «а чего так плохо жить, если война давно закончилась?». Политики могут опираться на какую-то поддержку, пока в обществе есть раскол. Тогда доминирует позиция «ну хоть и дерьмо, но наш, а те — враги». Поэтому надо его поддерживать, чтобы кто-то против наших врагов выступал», — рассказал эксперт.

По мнению Ищенко, гражданский конфликт — условие, необходимое для выживания украинских политиков. Учитывая, что гражданский конфликт на Украине развивался более двадцати лет, дальше возможно лишь его нагнетание.

«Следующий этап — всеобщая гражданская война на Украине. <…> Проще всего развязать религиозную войну. Потому что после того, как они повоевали в Донбассе, людей очень сложно убеждать, что надо воевать с какими-то абстрактными «ватниками» или бурятскими конно-водолазами. А убедить греко-католиков, что надо воевать с православными схизматами, и наоборот — как нефиг делать», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее директор «Центра прикладных исследований» Юрий Щедрин заявил, что Украину ждет участь беднейших стран Латинской Америки.

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