Самара, 26 июля, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Замглавы управления Росгвардии в Самарской области, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Дмитрий Сазонов останется под стражей до 25 сентября. Соответствующее решение принял Самарский районный суд.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Арест

Сам полковник Сазонов назвал свое задержание провокацией, сообщает «Самарское обозрение». Факт наличия спецвеществ на своей руке Сазонов объяснил тем, что поздоровался за руку с человеком, который принес взятку. Лично он обработанных денег руками не касался.

При этом, по версии свидетеля обвинения, взятки Сазонов получал регулярно в течение 5 лет.

Защита сотрудника Росгвардии намерена обжаловать решение суда.

Тем временем руководством Росгвардии назначена служебная проверка, которой в том числе предстоит выяснить законность происхождения недвижимости Дмитрия Сазонова, сообщает в одной из соцсетей советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Это поместье (Студеный овраг, 3-я линия) в его декларации отсутствует», — пишет Хинштейн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о задержании Сазонова стало известно 25 июля. По данным Хинштейна, задержание проводилось совместно с управлением собственной безопасности Росгвардии.

В отношении Сазонова возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

По версии следствия, с апреля по июль 2018 года полковник получил несколько раз по 100 тыс. рублей в качестве взятки от гражданина, который представлял одну из организаций. За взятку Сазонов должен был бездействовать при выявлении нарушений в деятельности данной организации. Всего сумма взяток составила 400 тыс. рублей. По данным местных СМИ, средства он получал от организации, аффилированной с местной ОПГ «Законовские». В отношении троих участников группировки суд вынес приговор на этой неделе.

Также отмечалось, что Сазонов является сыном спикера Самарской губернской думы Виктора Сазонова.