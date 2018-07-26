Екатеринбург, 26 июля, 2018, 20:00 — ИА Регнум. На выборы в гордуму Екатеринбурга уже зарегистрированы 59 кандидатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Владимир Сачков. Выбирайте достойных! 1957

Регистрация кандидатов продолжается. В ближайшее время решения будут приняты ещё по по 58 кандидатам.

Напомним, изначально в гордуму выдвинулись 144 человека. Однако затем список поредел. Трое сошли с дистанции добровольно, на основании заявления, а 14 не сдали необходимых документов.