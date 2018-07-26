Уральск, Казахстан, 26 июля, 2018, 20:03 — ИА Регнум. В Уральске в ходе слушаний по делу об убийстве 28-летней Акерке Козыкешевой прокурор вынес частное постановление в адрес руководителя департамента внутренних дел города Махсудхана Аблазимова за бездействие сотрудников полиции, сообщает 26 июля издание «Уральская неделя».

Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Проснись и пой!

Согласно материалам дела, 7 апреля Козыкешева позвонила в полицию и заявила, что её преследует обвиняемый Асылбек У. Однако полиция никаких действий не предприняла.

Напомним, 8 апреля 2018 года в Уральске было обнаружено тело Акерке Козыкешевой с признаками насильственной смерти. В ходе следствия в убийстве сознался бывший свёкр молодой женщины Асылбек У. Однако в ходе суда он отказался от показаний. Государственный обвинитель запросил 11 лет строго режима.

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