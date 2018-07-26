Вашингтон, 26 июля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Главный экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились вместе противостоять растущей экономической мощи Китая, 26 июля передает агентство Reuters.

sherisetj Китайский дракон

«США и ЕС будут союзниками в борьбе с Китаем, который, по сути, разрушил систему мировой торговли. Президент Юнкер вчера ясно дал понять, что он намерен помочь нам, президенту Трампу, в решении китайской проблемы», — сообщил Кадлоу журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Вашингтоне состоялись переговоры между Трампом и Юнкером, в ходе которых стороны согласились ослабить накал торговой войны между США и Евросоюзом.

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