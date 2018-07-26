Лондон, 26 июля, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Британское правительство разрешит использование марихуаны в лечебных целях, 26 июля передает агентство Associated Press.

(сс) valelopardo Назначение врача

Согласно заявлению министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида, ведомство готово упростить правила назначения препаратов из марихуаны врачами.

Использование в Великобритании марихуаны и её препаратов «для развлечения» по-прежнему будет запрещено.

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