Москва, 26 июля, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал очередную истерику американских СМИ и политиков по поводу электронного чипа в футбольном мяче, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу на российско-американском саммите в Хельсинки. Свое мнение на этот счёт Пушков опубликовал сегодня, 26 июля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

Напомним, что в США ряд политиков, а также демократические СМИ крайне негативно восприняли сам факт переговоров Трампа с Путиным в Хельсинки. А когда в ходе совместной пресс-конференции Путин подарил Трампу мяч с чемпионата мира по футболу, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в этом мяче находится «жучок», с помощью которого российская разведка проникнет в Белый дом.

В Белом доме заявили, что мяч, подаренный Путиным, как и любой другой подарок президенту США, пройдёт тщательную проверку.

И вот в ходе этой проверки в мяче был обнаружен некий электронный чип. Политические противники Трампа и русофобы возликовали. Но радость их длилась недолго. Оказалось, что что производитель данных мячей — компания Adidas — вшивает микрочипы во все мячи данной серии.

Благодаря приложению, установленному на смартфон, после считывания чипа можно получить доступ к контенту, связанному с мундиалем. Больше ни для чего этот чип пригодиться не может.

«В футбольном мяче, подаренном Путиным Трампу, нашли чип, да не тот, на который надеялся сенатор Грэм, а невинный чип от производителя — фирмы «Адидас». Более того: о наличии чипа написано на самом мяче. Незадача для американских противников России. Много шума из ничего», — написал Пушков.

Стоит отметить, что пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс также заявила, что история с мячом, подаренным Путиным, уже закрыта.