Кострома, 26 июля, 2018, 19:12 — ИА Регнум. В городе Галич Костромской области будет построен новый безотходный фанерный завод. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба губернатора области.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Деревообрабатывающее производство

Планируемая мощность фанерного комбината в Галиче — 130 тысяч кубометров большеформатной фанеры в год. Объем инвестиций — 8,8 млрд рублей. Для обеспечения производства сырьем костромские чиновники подобрали лесные участки с общим ежегодным объемом заготовки древесины в 1,9 млн. куб. м.

Намерение построить завод ранее озвучил председатель Совета директоров ПАО «АФК «Система» Владимир Евтушенков на встрече с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

Возведением объекта должен заняться лесопромышленный холдинг Segezha Group, входящий в АФК «Система».

Справка ИА REGNUM.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, входящий в АФК «Система», включает в себя «российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки».

Базовое предприятие холдинга — Сегежский целлюлозо-бумажный комбинат — работает в Карелии.

Березовую фанеру холдинг производит на Вятском комбинате (г. Киров). По данным сайта холдинга, Segezha Group занимает седьмое место в мире по производству большеформатной березовой фанеры.