Вашингтон, 26 июля, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы ввести санкции против Турции из-за отказа турецких властей освободить из-под стражи «великого христианина, семьянина и прекрасного человека»Эндрю Брансона, 26 июля передает агентство Reuters.

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«Он сильно страдает. Этот невинный человек веры должен быть немедленно освобожден!» — написал Трамп в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 июля с требованием освободить американского пастора Эндрю Брансона, несколько лет находящегося в турецкой тюрьме по обвинению в шпионаже и связях с террористами, к властям Турции обратился вице-президент США Майк Пенс.

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