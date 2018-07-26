Йошкар-Ола, 26 июля, 2018, 19:03 — ИА Регнум. В Волжском районе Марий Эл на 22 км автодороги «Звенигово — Помары» легковой автомобиль совершил наезд на пешехода. В результате аварии погибли трое человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

Пресс-служба управления ГИБДД по Марий Эл Последствия аварии

По предварительным данным, автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу. По краю проезжей части в это время шел 60-летний мужчина, которого и сбила легковушка. После этого машина вернулась в свою полосу и съехала на обочину, а затем врезалась в кирпичный гараж.

Пешеход, а также водитель и пассажирка автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Последняя крупная дорожная авария произошла в республике в ноябре 2017 года. Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 ноября вечером на 74-м км трассы Р-173 в Килемарском районе республики микроавтобус Mercedes столкнулся с лесовозом КамАЗ с прицепом. Автобус ехал по маршруту «Йошкар-Ола — Юрино», попал в сильный снегопад. В результате столкновения 15 из 19 пассажиров микроавтобуса погибли. Четверо серьезно пострадали.

По факту ДТП были возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и по ч. 4 ст. 263.1 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Обвинения по данным статьям предъявлено водителю лесовоза, а также арендатору грузовика и владельцу полуприцепа.

Следствие считает, что на лесовозе использовались шины с недопустимым уровнем износа протектора, тормозная система и тягово-сцепное устройство были в неисправном состоянии. Это и послужило причиной выноса полуприцепа лесовоза на полосу движения пассажирского автобуса в условиях заснеженной дороги.