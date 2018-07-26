Астана, 26 июля, 2018, 19:34 — ИА Регнум. Казахстан планирует привлечь британских специалистов к работе в новой структуре по контролю и надзору за безопасностью полетов, сообщили 26 июля в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию республики.

(сс) Blake Guidry В кабине пилотов

26 июля в комитете гражданской авиации Казахстана состоялась встреча со страшим менеджером по международному развитию UK CAA (британское управление гражданской авиации) Лиамом Берном. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Еврокомиссия сняла все ограничения на полеты авиакомпаний Казахстана в страны Евросоюза. С 22 по 30 ноября специалисты Международной организации гражданской авиации провели аудит систем безопасности аэропортов Казахстана.