Киев, 26 июля, 2018, 18:57 — ИА Регнум. На встрече в Хельсинки президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин не обсуждали вопрос проведения референдума на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса. Об этом 25 июля в эфире «Всемирно-Броварского телевидения» заявил сопредседатель гражданской инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Давайте посмотрим на алгоритм появления этого фейка. Происходит встреча в формате Трамп-Путин. Итоговая пресс-конференция. Никаких сообщений, никаких комментариев относительно возможного проведения референдума на Донбассе не озвучивается. Соответственно, мы с вами, уважаемые украинцы, можем допустить, что эта тема не поднималась на встрече. Если бы эта тема поднималась, то были бы соответствующие комментарии именно с российской стороны. Что происходит дальше, проходит два дня, и в российских СМИ появляется сообщение, что якобы на встрече Трамп-Путин обсуждался вопрос проведения референдума на Донбассе… Более того, украинские чиновники требуют от США объяснений. Украинские СМИ тиражируют тему, что якобы американцы нас предали, всё пропало, мы стали предметом торга», — сказал Снегирев.

По его словам, недостоверная информация об обсуждении Путиным и Трампом вопроса референдума «снижает субъектность» Украины.

«Показывается, зачем присутствие Украины как третьей стороны вообще на переговорах, если два больших партнера обо всём договорятся, а Киевский райком исполнит распоряжение или Вашингтонского, или Кремлевского обкома партии», — пояснил Снегирев.

Он также отметил отсутствие какой-либо цензуры в украинских СМИ.

«Нам демонстрируют, что украинский информационный простор — это черная дыра, в которую через NewsOne, «Интер» и других полезных идиотов можно забросить любую информацию. После этого информация становится объектом общественного обсуждения. Вынашивается элемент общественного предательства — «всё пропало, за нас всё решили, украинцам надо выполнять Минские соглашения», — добавил Снегирев.

Как сообщалось, 23 июля статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что страны «нормандской четверки» могут обсудить предложенный Москвой референдум в Донбассе.

Напомним, ранее идею провести референдум на Донбассе отвергли Украина и США. 20 июля представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркисзаявил, что США не рассматривают возможность поддержки референдума в Донбассе.