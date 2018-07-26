Москва, 26 июля, 2018, 18:48 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская знала о консолидированном решении фракции по вопросу пенсионной реформы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля, об этом сообщил глава фракционной группы Адальби Шхагошев («Единая Россия»), куда входит Поклонская.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

«Она знала о консолидированном решении фракции», — заявил Шхагошев.

Он отметил, что консолидированное решение фракции по голосованию по изменению параметров пенсионной системы не предполагает отсутствие диалога внутри фракции.

«Такие решения принимаются не на автомате, не бюрократически, а в дискуссиях. Именно поэтому я, как руководитель внутрифракционной группы, в которую входит депутат Наталья Поклонская, приглашал ее на все совещания по обсуждению этой темы, когда коллеги-депутаты высказывали десятки предложений по законопроекту. Наталья Владимировна не высказала ни одного слова, выражающего ее мнение по законопроекту», — сказал Шхагошев.

По его словам, депутат не высказывалась «ни за, ни против, она просто отмалчивалась и впоследствии предпочла высказать свою точку зрения в социальных сетях».

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, отвечая на вопросы журналистов о возможной реакции на голосование Поклонской против пенсионной реформы, в том числе лишении мандата, посоветовал ей принять решение самостоятельно. «Поэтому примите для себя решение», — заочно посоветовал он Поклонской.

Депутат же заявила о том, что не намерена отказываться от депутатского мандата в связи с тем, что проголосовала против повышения пенсионного возраста. «Если кто-то хочет подумать о выходе из фракции, переходе в другую, пусть ради бога думают, но я об этом не думаю», — сказала она.

19 июля законопроект о пенсионной системе был принят в первом чтении голосами депутатов «Единой России».