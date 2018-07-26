* запрещённая в России организация

Абуджа, 26 июля, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Жертвами конфликта фермеров-земледельцев и скотоводов в Нигерии с начала 2018 года стали больше человек, чем в результате войны правительства с группировкой «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 26 июля передает агентство Associated Press.

Филипс Вауэрман. Драка крестьян в деревне

Согласно отчету International Crisis Group, с января 2018 года от столкновений фулани и земледельцев в центральной Нигерии погибли 1300 человек, в то время как в результате нападений исламистов погибли 250 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Нигерии фактически ведется четыре локальных войны — армия воюет с исламистами «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке страны; с боевиками дельты Нигера на юге; с сепаратистами «республики Биафра» на западе; а также пытается сдержать многолетний конфликт между скотоводами-фулани и христианскими фермерами в центральной Нигерии.

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