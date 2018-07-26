Ташкент, 26 июля, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Граждане Узбекистана смогут ввозить на территорию республики через международные курьерские отправления товары стоимостью до $1 тыс. один раз в три месяца. Об этом 26 июля сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

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Ввоз данной категории товаров чаще, чем раз в квартал будет облагаться дополнительными пошлинами. Ранее граждане Узбекистана могли пользоваться услугами международных отправлений без пошлин раз в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня правительство Узбекистана выпустило постановление, которое ограничило беспошлинный ввоз на территорию республики некоторых видов бытовых товаров, в том числе холодильников, пылесосов, кондиционеров и другой техники.