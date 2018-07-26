Миасс, Челябинская область, 26 июля, 2018, 18:22 — ИА Регнум. В челябинском Миассе здание детского сада №18 не ремонтировалось капитально с 1951 года, с момента постройки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ветхое здание

Сейчас здание потенциально опасно для детей. Есть риск частичного обрушения. Нужно ремонтировать подвал, фундамент, карниз, менять окна. Однако пока этого не сделано.

Также ремонта требует и здание, в котором размещается филиал этого детсада. Оба здания вместе принимают более 120 детей.

В суде представители прокуратуры добились решения, которое обязывает руководство детсада провести ремонт. Примечательно, что ответчик признал иск, но подчеркнул, что городские власти не принимали мер к ремонту зданий.