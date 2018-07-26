Тюмень, 26 июля, 2018, 18:26 — ИА Регнум. В Тюменской области появился новый памятник природы регионального значения «Баяновский», учреждённый постановлением регионального правительства. Он стал 60-м по счёту заповедником в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационном управлении Тюменского района.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Роза

Площадь «Баяновского» составляет 466 га. Здесь можно встретить популяцию редкого растения, занесённого в Красную книгу РФ, калипсо луковичной из семейства орхидные. Также учёные обнаружили здесь ещё 17 видов «краснокнижных» растений, среди которых горькуша мелкоцветковая, ладьян трехнадрезный, пальчатокоренник пятнистый, дремлик темно-красный, кокушник длиннорогий, воронец колосистый, наперстянка крупноцветковая, мякотница однолистная, тайник овальный и гроздовник виргинский.

«Дарить женщинам цветы нужно, не срывая их», — порекомендовал на презентации заповедника 26 июля 2018 года биолог-натуралист Евгений Баянов.

Кроме того, в «Баяновском» произрастает гриб саркосома шаровидная и летает бабочка углокрыльница эль-белое, которые тоже внесены в Красную книгу.

«Такого уникального памятника природы на территории Тюменской области больше нет», — пояснила главный специалист отдела особо охраняемых природных территорий областного Департамента недропользования и экологии Татьяна Лиховидова.