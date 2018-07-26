Москва, 26 июля, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект, приравнивающий сожительство к зарегистрированному в ЗАГСе браку, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

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Признаками таких отношений предлагалось сделать ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение 5 лет, ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение 2 лет и наличие общего ребенка (общих детей). Законопроект был направлен на защиту прав детей, рожденных в таких отношениях.

Комитет Госдумы по вопросам семьи рекомендовал парламентариям отклонить инициативу, так как она не отвечала духу Семейного кодекса.

«Каждая девочка мечтает о свадьбе, о красивом платье, о фате. И всё. А потом ребятишек рожают, и они защищены, у них папа есть и мама есть. И сегодня гражданский брак — это не брак, это сожительство. Причем, если они пять лет живут и не додумались это оформить, то они вообще глупые. Вообще глупые», — сказала в ходе дискуссии глава комитета Тамара Плетнёва («Единая Россия»).

«Поэтому сегодня мы должны думать, как сделать интересным вот этот обряд, не просто талдычить прописные истины — поцелуйтесь, кольца наденьте, а красиво это придумать, чтобы это на память, на всю жизнь было. И потом дети будут защищены», — рассуждает она.

«Вы понимаете, кроме органов разных, у человека есть главный орган — голова. Голова, которая должна думать. Вот», — добавила глава комитета.