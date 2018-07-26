Ташкент, 26 июля, 2018, 18:22 — ИА Регнум. По итогам первых шести месяцев 2018 года в Узбекистане суды по гражданским делам вынесли 165 864 решения о взыскании платежей на сумму 168 млрд сумов ($21,6 млн), сообщает 26 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на председателя Верховного суда республики Азиза Абидова.

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В рамках рассмотренных дел вынесено 102 930 судебных решений, из которых 83% были удовлетворены. Основная часть судебных дел — расторжение брака и споры о кредитах.

Как сообщало ИА REGNUM, за первую половину 2018 года административные суды Узбекистана лишили водительских прав 24 136 человек. За отчетный период суды по уголовным делам республики рассмотрели 20 283 дела в отношении 26 442 человек.