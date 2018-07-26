Курган, 26 июля, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Вместо отправленного под домашний арест Сергея Чебыкина исполнение обязанностей директора департамента экономического развития Курганской области возложено на Сергея Токарева. Соответствующий приказ был подписан 26 июля 2018 года первым заместителем губернатора Зауралья Виктором Сухневым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Курганская Область

Ранее Сергей Токарев занимал должность начальника управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям департамента экономического развития Курганской области.

Напомним, 24 июля в департаменте экономразвития Курганской области прошли обыски. Предполагается, шла выемка документации, связанной с государственными контрактами. В этот же день стало известно об отставке директора департамента экономразвития Зауралья Сергея Чебыкина.

Сегодня, 26 июля, суд постановил заключить Сергея Чебыкина под домашний арест до 23 сентября. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.