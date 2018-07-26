Симферополь, 26 июля, 2018, 17:57 — ИА Регнум. На строительство и реконструкцию канализационного коллектора глубокого заложения в Симферополе городские власти получат восемь миллиардов рублей в 2019 и 2020 годах. Об этом 26 июля на сессии горсовета сообщила заместитель начальника департамента финансов администрации Симферополя Ирина Швец.

Цитата из х/ф «Канал». Реж. Анджей Вайда. 1957. Польша В канализации

«Внесение изменений обусловлено увеличением межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь. На строительство и реконструкцию канализационного коллектора будет направлено на 2019 год — 3,9 млрд рублей, на 2020 — 4,1 млрд рублей», — отметила специалист.

Напомним, проект строительства и реконструкции канализационного коллектора в Симферополе реализуется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2020 года».