Вологда, 26 июля, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Вологодские власти намерены к концу года сократить объем госдолга на 835 млн рублей. Об этом на встрече с журналистами рассказала вице-губернатор Валентина Артамонова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По ее словам, эта сумма позволит сократить сумму государственного долга до 22 млрд 939 млн рублей.

Добавим, что в структуре государственного долга Вологодской области 6 млрд рублей — это задолженность перед коммерческими банками. Остальная сумма — долги перед федеральным бюджетом.