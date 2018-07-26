Ленинградская область, 26 июля, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области приняли решение о единовременной денежной выплате к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, которое будет отмечаться в январе 2019 года. Постановление правительства региона подписал губернатор Александр Дрозденко.

Иосиф Серебряный, Владимир Серов, Анатолий Казанцев. Прорыв блокады 18 января 1943 года. 1943

Выплата будет полагаться тем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда», ее размер составит 5 тысяч рублей. Деньги будут перечислены блокадникам и ветеранам в январе 2019 года.

По предварительным расчетам, денежную выплату получат в Ленобласти свыше пяти тысяч человек.

«Уверен, что финансовая помощь уважаемым жителям Ленинградской области будет не лишней», — отметил губернатор Дрозденко.

Напомним, о том, что денежная выплата будет произведена защитникам Ленинграда и блокадникам, живущим в Санкт-Петербурге, ранее заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. Даты и размер этой выплаты пока не обнародованы.