Вашингтон, 26 июля, 2018, 18:11 — ИА Регнум. У конгрессменов-республиканцев нет никаких оснований требовать отставки Рода Розенстайна, считает сенатор Диана Фейнстейн. В своем микроблоге она обсуждает соответствующее требование, выдвинутое против заместителя генерального прокурора США, который курирует расследование «российского вмешательства» в американские выборы.

Диана Фейнстейн

Розенстайна обвинили в утаивании информации от Конгресса.

«Попытка удалить его за неспособность раскрыть источники, методы и доказательства уголовного расследования, это уже за гранью», — пишет сенатор, называя претензии республиканцев чушью.

Фейнстейн подчеркивает также, что такое поведение опасно для верховенства закона и должно прекратиться. В твиттере тем временем набирает популярность хештег «Защитим Розенстайна».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 республиканцев-конгрессменов представили резолюцию с целью отстранить от должности заместителя генерального прокурора Рода Розенстайна. Инициатива вызвала широкий резонанс.