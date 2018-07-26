Екатеринбург, 26 июля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика 2011 года рождения. Он скончался от черепно-мозговой травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении СКР.

Сергей Виноградов. Мальчик у окна. 1890-е

О трагедии стало известно в ночь на 25 июля. Тело нашли в квартире одного из домов. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, за которым последовала смерть.

Сейчас силовики допрашивают всех, кто может что-либо сказать об условиях, в которых жил ребёнок. В том числе и сотрудников детского сада. Также будет оценена роль органов системы профилактики, которые, возможно, могли повлиять на ситуацию.