Москва, 26 июля, 2018, 17:23 — ИА Регнум. В России идет разработка новой парашютной системы, которая предназначена для десантирования с небольшой высоты. Она носит название «Штурм». Работы ведет холдинг «Технодинамика», входящий в состав ГК «Ростех».

Цитата из х/ф «Аэроград». Реж. Александр Довженко. 1935. СССР Парашютист

Конструкторы утверждают, что «Штурм» позволит проводить десантирование с высоты от восьмидесяти метров. Специально разработанная система отцепки парашютной системы дает возможность отсоединить ее при приземлении менее чем за секунду. В первую очередь перспективная система будет использоваться подразделениями специального назначения при десантировании на ограниченные по размерам площадки.

По техническому заданию вес парашютиста должен быть до 150 килограмм, скорость полета самолета (вертолета) при десантировании до 180 километров в час.

Сейчас проводятся испытания «Штурма», пока на манекенах: отделение от летательного аппарата на высоте 70−100 метров, скорость вертолета в пределах 80−120 километров в час.

ИА REGNUM обратилось к эксперту Института информационных войн Владимиру Васильеву с просьбой прокомментировать эту разработку. Владимир Васильев сказал: «Безусловно, чем меньше десантник находится в воздухе после отделения от самолета или вертолета, тем он менее заметен и уязвим от противника. При такой небольшой высоте резко возрастает точность приземления, что дает гораздо больше возможностей при подборе площадки приземления».

Кроме этого, эксперт обратил внимание еще на один важный аспект: «К такой парашютной системе, как «Штурм», предъявляются особые требования в плане ее надежности и безопасности эксплуатации.

Высота десантирования в 80 метров — небольшая, и в случае отказа парашюта «Штурм» уже не будет достаточно высоты, чтобы применить запасной парашют. Я полагаю, что при десантировании с 80 метров его даже не будут брать с собой. Надеюсь, что наши русские конструкторы достойно решат эту сложную техническую задачу».