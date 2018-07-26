Симферополь, 26 июля, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Крымские власти советуют отельерам полуострова выдвинуть сервису интернет-бронирования Booking.com ответные санкции, разорвав договоры о сотрудничестве. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 26 июля заявил глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета РК Алексей Черняк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Набережная Ялты

«Взять и всем дружно разорвать договоры с этой компанией. Думаю, после этого Booking и все остальные задумались бы о том, что бизнес надо вести честно. Во-вторых, это даст возможность российским поисковым системам занять вакантную нишу», — отметил депутат.

По его мнению, для крымских отельеров, переживших блэкаут и перекрытие Северо-Крымского канала, бойкот системы интернет-бронирования не является проблемой.

Напомним, в апреле 2018 года в СМИ появилась информация о предложении главы туроператора «Свой ТС» Сергея Войтовича запретить работу Booking.com в России — в качестве ответной меры на антироссийские санкции. Однако этого не произошло. В июле Booking.com поддержала санкции в отношении Крыма и исключила возможность для туристов резервировать места в объектах размещения полуострова.