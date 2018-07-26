Москва, 26 июля, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от «Единой России» намерены сохранить существующие пенсионные льготы, заложенные в региональные бюджеты для пенсионеров, по возрасту, а не по выходу на пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Пенсия

«Вы знаете, что у нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 лет и 60. Естественно с регионами мы сейчас обсуждаем то, как сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», — заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе брифинга.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В частности, предлагается повысить возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 лет до 65, а для женщин — с 55 до 63 лет.