Астана, 26 июля, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Наибольшее количество нарушений при продаже билетов на пассажирские поезда в Казахстане совершается при оформлении группового билета, сообщили 26 июля в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию республики.

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В 2018 году органами транспортного контроля обнаружен 681 случай безбилетного проезда в пассажирском поезде, что на 18% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в комитете транспорта министерства по инвестициям и развитию Казахстана состоялось совещание по вопросам борьбы с безбилетниками. Для устранения проблемы в республике планируется ужесточить наказание за безбилетный провоз в поездах.