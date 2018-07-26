Брянск, 26 июля, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Члены Общественной наблюдательной комиссии при ФСИН Брянской области проверили исправительную колонию №6, в которой был убит осужденный, и пришли к выводу, что обстановка в учреждении — нормальная, а гибель заключенного, вероятнее всего, случайность. Об этом сообщил 26 июля Интерфакс со ссылкой на председателя ОНК Николая Каракотина.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

По словам члена ОНК, правозащитники провели беседы с заключенными об условиях содержания.

«Никаких существенных претензий мы не услышали. Обстановка в колонии нормальная. Так что то, что там произошло, скорее, случайность», — цитирует издание Николая Каракотина.

ИА REGNUM напоминает, что осужденный был убит в колонии 22 июля. По факту в отношении сотрудника учреждения возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и убийства. По версии следствия, он связал осужденного и закрыл ему рот тряпкой, из-за чего мужчина умер от асфиксии. Сейчас сотрудник колонии заключен под стражу.

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Ранее глава Совета по правам человека Михаил Федотов рассказывал ИА REGNUM, что жалоб из колоний Брянской области не было.