Первоуральск, Свердловская область, 26 июля, 2018, 17:11 — ИА Регнум. В свердловском Первоуральске выясняют причины смерти 58-летнего гражданина. Он умер в местной больнице после нескольких операций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Теодор Жерико. Голова мёртвого человека. До 1819

По информации портала 66.ru, мужчина умер 24 июля. Ранее 23 года он работал участковым милиционером. Последние годы имел проблемы со здоровьем. В начале июля перенёс хирургическую операцию. Но после неё ему стало хуже. Последовало ещё несколько операций, но они не помогли.

Родственники мужчины считают, что причина его смерти — врачебная ошибка. Так это или нет, покажут экспертизы.